Карточки Клозе, Мура, Линекера и Накаты добавят в FIFA 18 к ЧМ-2018

Компания EA Sports опубликовала подробности грядущего обновления в FIFA 18, которое будет посвящено чемпионату мира-2018. К мировому первенству в игре появятся карточки легендарных игроков Боби Мура , Гари Линекера, Хидетоси Накаты и Мирослава Клозе.
Напомним, обновление, посвященное мировому первенству, будет добавлено в игру 29 мая. В игре появятся все стадионы, на которых будут сыграны матчи ЧМ-2018.
4️⃣ new ICONS and current favourites are ready for the #WorldCup. The countdown to 🇷🇺 is on 👉 https://t.co/DwOdcmJAbJ #FUT #FIFA18 pic.twitter.com/5KLfKy2VC8– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 24 мая 2018 г.
Материалы других СМИ