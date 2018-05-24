Карточки Клозе, Мура, Линекера и Накаты добавят в FIFA 18 к ЧМ-2018

Компания EA Sports опубликовала подробности грядущего обновления в FIFA 18, которое будет посвящено чемпионату мира-2018. К мировому первенству в игре появятся карточки легендарных игроков Боби Мура , Гари Линекера, Хидетоси Накаты и Мирослава Клозе.

Напомним, обновление, посвященное мировому первенству, будет добавлено в игру 29 мая. В игре появятся все стадионы, на которых будут сыграны матчи ЧМ-2018.