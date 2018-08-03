18:55 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Карточки Баджо и Каннаваро появятся в FIFA 19


Компания EA Sports назвала двух легендарных игроков, карточки которых добавят в FIFA 19. Карточками "Икон" обзаведутся итальянцы Фабио Каннаваро и Роберто Баджо. Первый получил общий рейтинг 92 OVR, а второй - 93 OVR. В FIFA 18 у них не было карт.

 

К комментариям
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ