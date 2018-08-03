Карточки Баджо и Каннаваро появятся в FIFA 19

Компания EA Sports назвала двух легендарных игроков, карточки которых добавят в FIFA 19. Карточками "Икон" обзаведутся итальянцы Фабио Каннаваро и Роберто Баджо. Первый получил общий рейтинг 92 OVR, а второй - 93 OVR. В FIFA 18 у них не было карт.
Roberto Baggio 🇮🇹 ICON confirmed for #FUT19 🔥. Tune in on Saturday to find out who will join him #FIFAeWorldCup #FIFA19 #ClassOf19 https://t.co/6KSBqgKLvO pic.twitter.com/2i5JXXVWI1– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 3 августа 2018 г.
Fabio Cannavaro is an ICON 🇮🇹. One of the best defenders ever is coming to #FIFA19. Full #FUT19 feature reveal on Saturday at the #FIFAeWorldCup #ClassOf19 https://t.co/6KSBqgKLvO pic.twitter.com/km50dh5Gt3– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 3 августа 2018 г.
Материалы других СМИ