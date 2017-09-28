Уличная атлетика при поддержке Datsun
02:15 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Карточка Роналдо в FIFA 18 изменена по требованию фанатов


Компания EA Sports, являющаяся разработчиком нового футбольного симулятора FIFA 18, пошла на уступки фанатам игры. Игроки были возмущены тем, что у экс-форварда сборной Бразилии Роналдо было всего 4 из 5 возможных звезд в показателе "Финты" и "Слабая нога", поскольку нападающий в свои лучшие годы регулярно использовал различные финты на поле и является одним из лучших финтеров в истории. В связи с этим EA Sports на своей странице в Твиттере объявила о добавлении двум из трех карточек Роналдо (с общим рейтингом 94 и 96 OVR) недостающих звезд. Теперь у него их по 5 в обоих показателях. 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий