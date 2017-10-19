"Кан" организует собственный кибертурнир

Футбольный клуб "Кан" объявил о проведении на стадионе "Мишель Д'Орнано" крупного турнира по FIFA 18. Как сообщает пресс-служба клуба, участие в первом в истории киберфутбольном турнире будет бесплатно и открыто для всех. Предварительная регистрация начнется 23 октября и завершится 13 ноября. Затем будут отобраны 64 участника (32 на Xbox One и 32 на Playstation 4).

25 ноября, 2, 9 и 16 декабря состоятся предварительные стадии турнира, по итогам которых определятся восемь финалистов. Решающие матчи за трофей "Кана" пройдут 13 января 2018 года.