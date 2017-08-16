Калачев и форвард "Халл Сити" - в команде недели FIFA 17

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальные карточки получил капитан "Ростова" Тимофей Калачев, забивший два гола в ворота "Уфы" (4:1), и форвард "Халл Сити" Абель Эрнандес, оформивший хет-трик в поединке с "Бертоном" (4:1).

Полностью 48-я команда недели выглядит следующим образом:

Основной состав – Аугустин Марчесин (ВРТ, "Америка", 81) – Пепе (ЦЗ, "Бешикташ", 90), Алекс Теллес (ЛЗ, "Порту", 85), Джастин Морроу (ЛФЗ, "Торонто", 74) – Стивен Дефур (ЦП, "Бернли", 85), Уэйн Руни (ЦАП, "Эвертон", 85) – Джимми Чара (ПП, "Хуниор", 81), Генрих Мхитарян (ЦАП, "Манчестер Юнайтед", 90), Неймар (ЛВ, "ПСЖ", 97) – Радамель Фалькао (ФРВ, "Монако", 88), Кристиан Эриксен (ЦАП, "Тоттенхэм", 89).

Запасные – Андреас Бухалакис (ЦОП, "Ноттингем Форест", 74), Крис Брант (ЛЗ, "Вест Бромвич", 80), Крис Максвелл (ВРТ, "Престон", 64), Маттео Тосетти (ПП, "Тун", 64), Брэндли Кувас (ПВ, "Хераклес", 72), Джек Марриотт (ФРВ, "Петерборо", 64), Блерим Джемаили (ЦП, "Монреаль Импэкт", 83).

Резерв – Абель Эрнандес (ФРВ, "Халл Сити", 81), Тимофей Калачев (ЦН, "Ростов", 80), Тома Мангани (ЦП, "Анже", 81), Стив Мунье (ФРВ, "Хаддерсфилд", 74), Николас Кастильо (ФРВ, "Пумас"​, 84).

Данные карточки игроков станут доступны в паках на одну неделю сегодня в 20.00 по московскому времени.