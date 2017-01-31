Как проходил Кубок "Анжи" по киберфутболу

В Махачкале состоялся турнир по киберфутболу Кубок "Анжи", который являлся отборочным этапом к Кубку РФПЛ. Соревнования вызвали широкий резонанс среди поклонников команды. Кроме участников турнира за ходом событий наблюдали болельщики, которые темпераментно переживали за своих друзей.

Чемпионом стал Шамиль Курбангаджиев, которому достались кубок и диплом I степени, профессиональные наушники, сертификат на 3000 рублей. Второе место завоевал Магомед Атрачев, ему вручены кубок и диплом II степени, геймпад от игровой приставки "PS4" и сертификат на 2000 рублей. Третье место вместе с кубком и дипломом III степени, а также сертификаты на 2500 рублей для приобретения игры на РS4 и на 2000 рублей – у Армана Агамяна.

Кроме того, победитель заключит контракт с "Анжи" и будет представлять клуб на российских соревнованиях – Кубок РФПЛ по киберфутболу, который пройдет с 24 по 26 февраля в Уфе.