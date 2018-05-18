"Кадис" выиграл киберфутбольный чемпионат Испании

Киберфутболист "Кадиса" Рубидо "LosYoruguas92" Фано одержал победу в финале чемпионата Испании по FIFA 18. Он стал лучшим на платформе Xbox One, а в решающем поединке взял верх над игроком киберфутбольной команды MAD Lions E.C. Хавьера "JRALion" Ромеро, который стал победителем на платформе Play Station 4. Победитель получит 3 тысячи евро и путевку на финальный отборочный турнир чемпионата мира.