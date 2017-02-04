Каборе попал в команду Кубка Африки-2017 по версии EA Sports

Компания EA Sports представила символическую сборную Кубка Африки-2017, которую можно использовать в режиме Ultimate Team в FIFA 17. Команда была составлена на основе реальных заслуг игроков на турнире, проходящем в Габоне. Напомним, в воскресенье в финале сыграют сборные Египта и Камеруна.

В основной состав символической сборной вошел полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе, выступавший на Кубке Африки-2017 за сборную Буркина-Фасо. 28-летний хавбек провел пять матчей на турнире с капитанской повязкой и сделал одну голевую передачу. Буркина-Фасо в полуфинале по пенальти проиграла Египту.

Полностью команда Кубка Африки-2017 выглядит следующим образом:

Основной состав - Фабрис Ондоа (ВР, Камерун/"Севилья Атлетико", 70*), Калиду Кулибали (ЦЗ, Сенегал/ "Наполи", 84), Ахмед Аль-Мухаммади (ПЗ, Египет/"Халл Сити", 81), Дэниел Амарти (ЦЗ, Гана/"Лестер", 74), Мохамед Салах (ПП, Египет/"Рома", 87), ШАРЛЬ КАБОРЕ (ОПЗ, Буркина-Фасо/ "КРАСНОДАР", 81), Шансель Мбемба (ОПЗ, ДР Конго/"Ньюкасл", 81), Томас Партей (ЦПЗ, Гана/"Атлетико", 81), Садио Мане (ПН, Сенегал/"Ливерпуль", 84), Бальде Кейта (ЛН, Сенегал/"Лацио", 81), Джордан Айю (ЦН, Гана/"Суонси", 81).

Запасные - Абдулайе Диалло (ВР, Сенегал/"Ризеспор", 74), Стев Яго (ПЗ, Буркина-Фасо/"Тулуза", 74), Файкаль Фажр (ЦАП, Марокко/"Депортиво", 82), Прежюс Накульма (ЛН, Буркина-Фасо/"Нант", 81), Бертран Траоре (ПП, Буркина-Фасо/"Аякс", 81), Себастьен Сиани (ОПЗ, Камерун/"Остенде", 74), Андре Айю (ЛН, Гана/"Вест Хэм", 83).

* - рейтинг игрока на турнире