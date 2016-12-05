"Известия": FIFA 17 проверят на соответствие законодательству РФ

Российские парламентарии просят Роскомнадзор проверить футбольный симулятор FIFA 17 на соответствие российскому законодательству и в случае выявления нарушений потребовать от разработчика внести необходимые изменения, сообщают "Известия". Депутаты Госдумы из фракции КПРФ сочли не соответствующим российскому законодательству предложение компании EA Canada пользователям игры поддержать акцию английской футбольной премьер-лиги в поддержку ЛГБТ "Радужные шнурки". К требованиям коллег-коммунистов готовы присоединиться и депутаты от "Единой России".

В процессе игры в FIFA 17 пользователи видят всплывающее окно с предложением одеть свою виртуальную команду в футболки радужной расцветки. Стоит отметить, что в официальном интернет-магазине FIFA 17 не имеет возрастных ограничений (0+), о чем говорится на официальном сайте разработчика.