Изображение Хавьера Эрнандеса в PES породило новые мемы в социальных сетях

Лицо нападающего "Вест Хэма" Хавьера Эрнандеса в новом футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2018 вызвало иронию у пользователей социальных сетей. Изображение мексиканского футболиста, в игре абсолютно не похожего на себя, дало пользователям Интернета повод не только к саркастическим высказываниям в адрес создателей PES 2018, но и породило множество мемов.

Pro Evo 2018 have got their graphics all wrong - Wait until you see Steven Gerrardhttps://t.co/Bu0QdqSzhq pic.twitter.com/jpw0t5XxbS – The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 16 сентября 2017 г.