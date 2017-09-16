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11:43 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Изображение Хавьера Эрнандеса в PES породило новые мемы в социальных сетях


Лицо нападающего "Вест Хэма" Хавьера Эрнандеса в новом футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2018 вызвало иронию у пользователей социальных сетей. Изображение мексиканского футболиста, в игре абсолютно не похожего на себя, дало пользователям Интернета повод не только к саркастическим высказываниям в адрес создателей PES 2018, но и породило множество мемов.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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