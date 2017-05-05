Ивелин Попов – в команде недели FIFA 17

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Команда недели 33:

Основной состав – Андреа Консильи (ВРТ, "Сассуоло", 86) – Набиль Дирар (ПЗ, "Монако", 81), Калиду Кулибали (ЦЗ, "Наполи", 87), Гэри Кэйхилл (ЦЗ, "Челси", 85) – Флориан Товен (ПФА, "Марсель", 88), Андре Гомиш (ПП, "Барселона", 85), Хамес Родригес (ЦП, "Реал", 88), Эмре Джан (ЦП, "Ливерпуль", 86) – Кевин Гамейро (ФРВ, "Атлетико", 87), Гвидо Бургшталлер (ФРВ, "Шальке", 84), Диегу Коста (ФРВ, "Челси", 90).

Запасные – Тимо Хорн (ВРТ, "Кельн", 84), Давид Хунка (ЛЗ, "Эйбар", 81), Рикарду Перейра (ПП, "Ницца", 84), Халил Алтынтоп (ЦАП, "Аугсбург", 81), Ивелин Попов (ЦАП, "Спартак", 82), Самюэль Это’О (ФРВ, "Антальяспор", 86), Бас Дост (ФРВ, "Спортинг", 87);

Резерв – Томас Стракоша (ВРТ, "Лацио", 64), Маргнус Эрикссон (ПП, "Юргорден, 72), Андрия Павлович (ФРВ, "Копенгаген", 64), Лиам Бойс (ФРВ, "Росс Коунти", 72), Рауль Руидиас (ФРВ, "Монаркас Морелия", 74).