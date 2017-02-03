Иван "BorasLegend" Лапанье: "FIFA – жесткий киберспорт, он практически не прощает ошибок"

Шведский игрок в FIFA 17 Иван "BorasLegend" Лапанье подчеркнул в интервью пресс-службе EA Sports, что с нетерпением ждет начала игр регионального финала сезона 1 чемпионата FIFA 17 Ultimate Team в Париже 4 февраля 2017 года.

24-летний киберспортсмен в настоящий момент является одним из лучших игроков в FIFA 17 в Европе.

– Я мечтал стать профессиональным футболистом, но когда травмы не позволили мне осуществить эту мечту, я нашел другой – виртуальный – способ играть в футбол, – подчеркнул "BorasLegend". – Даже если бы мне не пришлось оставить спорт из-за травм, не думаю, что я смог бы добиться такого же успеха. Благодаря FIFA я получил множество возможностей. Я могу много путешествовать, я бываю в разных странах, и это здорово, и еще я знакомлюсь со множеством классных и интересных людей.

Я много тренируюсь, чтобы оставаться лучшим. FIFA – жесткий киберспорт, он практически не прощает ошибок. Я рад каждому дню, в котором мне выпало счастье претворить в жизнь свою мечту.

Трудно сказать, – подчеркнул Лапанье, отвечая на вопрос о своих ожиданиях от парижского турнира. – Очень много классных игроков, и формат турнира нам еще не очень знаком. Единственное, что я могу гарантировать – это высокий уровень игры в FIFA. Я уверен, что все участники сильны, но я сосредоточусь на своей игре.

В этом году я постараюсь сохранить свой уровень и остаться в числе лучших игроков.