Итальянец стал чемпионом мира по PES 2018

В воскресенье, 21 июля, в Барселоне прошел турнир PES League World Tour 2018, являющийся официальным киберфутбольным турниром Лиги чемпионов. Победителем стал итальянец Этторе "Ettorito" Джаннуцци, одолевший в финале испанца Алекса "AlexAlguacil8" Альгасиля. Он стал двухкратным чемпионом мира. Ранее он уже выигрывал главный турнир PES в 2011 году.

🎥 Double winner. Part of the best co-op team in the world and officially THE best PES player in the world... @ETTORITO 👏 #PESLEAGUEWT2018 pic.twitter.com/O6J78RFxsj – Pro Evolution Soccer (@officialpes) 21 июля 2018 г.

Примечателен тот факт, что в финале дисциплины "Ко-оп" финалисты одиночного разряда и Лука "Il Distruttore-44" Тубелли в составе команды Broken Silence одолели тройку игроков Total Football.