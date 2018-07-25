20:35 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Итальянец стал чемпионом мира по PES 2018


В воскресенье, 21 июля, в Барселоне прошел турнир PES League World Tour 2018, являющийся официальным киберфутбольным турниром Лиги чемпионов. Победителем стал итальянец Этторе "Ettorito" Джаннуцци, одолевший в финале испанца Алекса "AlexAlguacil8" Альгасиля. Он стал двухкратным чемпионом мира. Ранее он уже выигрывал главный турнир PES в 2011 году.

Примечателен тот факт, что в финале дисциплины "Ко-оп" финалисты одиночного разряда и Лука "Il Distruttore-44" Тубелли в составе команды Broken Silence одолели тройку игроков Total Football.

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