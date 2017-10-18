История дня: 6 тысяч миль ради клуба, который тренировал в футбольном менеджере

Фанат футбольного менеджера из Китая Хуан Вэньбинь совершил путешествие длинною в 6 тысяч миль, чтобы посетить английский любительский клуб "Ранкорн", который тренировал в Championship Manager 01/02 (теперь серия игр называется Football Manager. - Прим. "СЭ"). Под руководством китайского геймера английская команда стала клубом мирового уровня, за нее выступали такие звезды, как Райан Гиггз, Дэвид Бекхэм, Стивен Джеррард, Рой Кин и Руд ван Нистелрой.

Спустя 15 лет после своих приключений в виртуальном мире 37-летний китаец совершил перелет в Англию. Затем создал аккаунт в Твиттере и связался с представителями "Ранкорна", который теперь зовется "Ранкорн Линнетс", так как прежний клуб был расформирован в 2006 году. В воскресенье у него появилась возможность пообщаться с игроками и руководством клуба. Во время визита ему были показаны фотографии легенд "Ранкорна", в том числе и Стива Каррагера, который был любимым футболистом китайца во время игры в CM 01/02. Также сын Вэньбиня получил право сыграть в мяч на стадионе команды.

Тем не менее, посетить игру "Ранкорна" в минувшие выходные он не смог, так как был на матче между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем", фанатом которого является.

- Впервые я принял решение найти "Ранкорн" в 2015 году, - цитирует Mirror Вэньбиня. - Тогда я ездил в Ливерпуль на последний матч Стивена Джеррарда на "Энфилде". Когда у поезда была стоянка, я увидел герб "Ранкорна", и сказал своему другу, что однажды найду свой клуб. Я восхищаюсь английской футбольной культурой, ее славой, лояльностью, страстью и уважением.