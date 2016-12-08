Ирина Роднина: "Соответствующие органы должны проверить FIFA 17"

Депутат Государственной думы от партии "Единая Россия", трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина поддерживает инициативу о проверке футбольного симулятора FIFA 17 на соответствие российскому законодательству. Напомним, 1 декабря депутаты направили руководителю Роскомнадзора Александру Жарову запрос с просьбой провести проверку компьютерной игры FIFA 17.

Депутаты Госдумы из фракции КПРФ сочли не соответствующим российскому законодательству предложение компании EA Canada пользователям игры поддержать акцию английской футбольной премьер-лиги в поддержку ЛГБТ "Радужные шнурки". К требованиям коллег-коммунистов готовы присоединиться и депутаты от "Единой России".

– Нужно обращаться даже не к разработчикам этой игры, а в соответствующие органы, чтобы они проверили возможность распространения этой игры на территории Российской Федерации, – приводят "Известия" слова Родниной. – У каждого государства есть свои внутренние законы и порядки, их нужно соблюдать.