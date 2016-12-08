06:46 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Ирина Роднина: "Соответствующие органы должны проверить FIFA 17"

Ирина РОДНИНА (в центре). Фото Александр ВИЛЬФ
Ирина РОДНИНА (в центре). Фото Александр ВИЛЬФ
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Депутат Государственной думы от партии "Единая Россия", трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина поддерживает инициативу о проверке футбольного симулятора FIFA 17 на соответствие российскому законодательству. Напомним, 1 декабря депутаты направили руководителю Роскомнадзора Александру Жарову запрос с просьбой провести проверку компьютерной игры FIFA 17.

 
FIFA 17."Известия": FIFA 17 проверят на соответствие законодательству РФ

Депутаты Госдумы из фракции КПРФ сочли не соответствующим российскому законодательству предложение компании EA Canada пользователям игры поддержать акцию английской футбольной премьер-лиги в поддержку ЛГБТ "Радужные шнурки". К требованиям коллег-коммунистов готовы присоединиться и депутаты от "Единой России".

– Нужно обращаться даже не к разработчикам этой игры, а в соответствующие органы, чтобы они проверили возможность распространения этой игры на территории Российской Федерации, – приводят "Известия" слова Родниной. – У каждого государства есть свои внутренние законы и порядки, их нужно соблюдать.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/648505

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sailor1990

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Rabinovich

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