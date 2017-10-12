Илья Мартынов: "В FIFA никогда не любил играть"

Защитник "Краснодара"​ Илья Мартынов, который был включен в Топ-60 лучших игроков 2000 года рождения по версии The Guardian, заявил, что не любит играть в футбольный симулятор FIFA. По его словам, ему больше по душе онлайн-игры на ПК.

- Свободного времени во время обучения практически нет, - цитирует "Р-Спорт" Мартынова. - Когда двухразовые тренировки – проснулся, покушал, потренировался, поучился, потренировался, уроки поучил…

- Ну разве в приставки – Xbox, PlayStation – не играете?

- Само собой, когда есть свободное время.

- Наверное, все "зависают" в FIFA?

- Кому как. Я больше люблю играть на компьютере, вот мы и делимся на две группы. Вот я люблю онлайн-игры, а в FIFA никогда не любил играть. Крайне редко это делал.

Два российских игрока вошли в Топ-60 молодых талантов мира по версии The Guardian