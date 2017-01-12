Игуаин третий раз попал в команду недели FIFA 17

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Команда недели 17:

Основной состав – Войцех Щенсны (ВРТ, "Рома", 83*) – Кристиано Пиччини (ПФЗ, "Бетис", 81), Лоренцо Тонелли (ЦЗ, "Наполи", 83), Райан Шоукросс (ЦЗ, "Стоук Сити", 84) – Иско (ПФА, "Реал", 87), Каземиру (ЦОП, "Реал", 84), Кристиан Эриксен (ЦАП, "Тоттенхэм", 88), Иван Перишич (ЛП, "Интер", 85) – Виссам Бен Еддер (ФРВ, "Севилья", 83), Оливье Жиру (ФРВ, "Арсенал", 85), Гонсало Игуаин (ФРВ, "Ювентус", 91).

Запасные – Рафаэл Дефенди (ВРТ, Пасуш Де Феррейра", 74), Рикарду Сантуш (ЦЗ, "Барнет", 64), Хесус Молина (ЦОП, "Монтеррей", 74), Джеймс Троиси (ЦАП, "Мельбурн Виктори", 74), Кертис Гутри (ФРВ, "Колчестер Юнайтед", 64), Эллис Харрисон (ФРВ, "Бристоль", 64), Мэтт Годден (ФРВ, "Стивенедж", 64).

Резерв – Франко Васкес (ЦП, "Севилья, 84), Ирвинг Лосано (ЛФА, "Пачука", 81), Яго Аспас (ПФА, "Сельта", 86), Алехандро Гомес (ЦФД, "Аталанта", 83), Бас Дост (ФРВ, "Спортинг", 82).

* рейтинг игрока на этой неделе

"Гонсало Игуаин оформил дубль в ворота "Болоньи" и в третий раз попал в состав команды недели. Иско отправил два мяча за 20 минут в ворота "Гранады". Оливье Жиру помог "Арсеналу" отыграть три гола, отдав две голевые передачи и забив третий мяч на 91-й минуте. Кристиан Эриксен был ключевой фигурой в составе "Тоттенхэма" в победе над "Челси". Полузащитник принял участие в обоих голах в ворота "синих", – объяснила свой выбор EA Sports.