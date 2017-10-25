Игроки "Ганновера", "Лейпцига" и "Вольфсбурга" посоревновались в пробитии штрафных ударов, как в FIFA 18

Футболисты "Ганновера", "Лейпцига" и "Вольфсбурга" приняли участие в конкурсе штрафных ударов, которые выполняют игроки FIFA 18 в качестве тренировочных заданий. Первый клуб представляли Маттиас Острцолек, Эдгар Приб, Фелипе и Михаэль Эссер, второй - Жан-Кевин Огюстен, Штефан Ильзанкер, Диего Демме и Доминик Кайзер, а третий - Якуб Блащиковски, Марвин Штефаниак, Виктор Осимен и Феликс Удуокхай​. "Ганновер" набрал 18 600 очков, "Лейпциг" - 19 400, а "Вольфсбург" - 12 000.

Ранее в данном конкурсе приняли участие футболисты "Вердера" (15 200 очков), "Аугсбурга" (12 600), "Шальке" (13 600), "Гамбурга" (15 400), "Герты" (12 200) и "Фрайбурга" (16 000). Таким образом, в турнирной таблице лидирует "Лейпциг".

Баллы начисляются по тем же правилам, что и в футбольном симуляторе FIFA 18.

Ожидается, что в будущем в этом конкурсе примут участие и другие клубы чемпионата Германии.

Игроки "Гамбурга", "Фрайбурга" и "Герты" посоревновались в пробитии штрафных ударов //

Игроки "Вердера", "Шальке" и "Аугсбурга" посоревновались в пробитии штрафных ударов