Игроки FIFA 19 обогащаются на исчезновении самолета с Салой

Во вторник стало известно, что самолет с нападающим Эмилиано Салой, перешедшим из "Нанта" в "Кардифф", на борту пропал с радаров. Клубы и футболисты высказывают слова поддержки родным и близким 28-летнего аргентинца, а некоторые игроки FIFA 19 решили воспользоваться этой ситуацией и заработать внутриигровую валюту.

На трансферном рынке в футсиме сейчас не найти карточку Сала по привычной цене 1000 монет, так как все они выставлены по максимальной – 10 тысяч монет, а появляющиеся карточки по более низким ценам моментально скупаются и выставляются по максимальной. Таким образом, игроки пытаются заработать на тех, кто хочет получить в коллекцию карточку пропавшего футболиста.

Le site Dexerto indique que le "prix" du joueur Emiliano Sala a augmenté sensiblement depuis l'annonce de sa disparition sur le mode Ultimate Team de FIFA 19.



En l'espace de 24h, son prix est passé de 1000 à 10 000 crédits environ. pic.twitter.com/GT5nyBsT20 – JVTV (@JVTVofficiel) 22 января 2019 г.

Некоторые киберспортивные порталы раскритиковали такое поведение, и назвали сложившуюся ситуацию позором FIFA-сообщества.

Самолет с новичком "Кардиффа" пропал над Ла-Маншем. Что об этом известно