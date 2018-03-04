Игроки FIFA 18 обогащаются на смерти Астори

Сегодня стало известно, что защитник "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори скончался во сне. Матчи 27-го тура чемпионата Италии были отменены, клубы и футболисты выражают соболезнования родным и близким 31-летнего итальянца, а некоторые игроки FIFA 18 решили воспользоваться этой ситуацией и заработать монеты в игре.

На трансферном рынке в футсиме сейчас не найти карточку Астори по привычной цене в 2 тысячи монет, так как все выставлены по максимальной цене в 10 тысяч монет, а появляющиеся карточки по более низким ценам моментально скупаются и выставляются по максимальной. Таким образом, игроки пытаются заработать на тех, кто хочет получить в коллекцию карточку умершего футболиста.

Портал 90min раскритиковал такое поведение, и назвал сложившуюся ситуацию позором FIFA-сообщества.

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