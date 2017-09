Игра PES 2018 получила высокие оценки

Компания Konami, разрабатывающая новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018, на своей странице в Твиттере опубликовала первые оценки, которые получила игра от различных европейских изданий. Популярные футбольные порталы Bleacher Report и Four Four Two поставили PES 2018 4,5 (из 5) и 9 (из 10) баллов соответственно. Также на 9 из 10 баллов оценил новый футбольный симулятор сайт IGN.

"Возвращение короля", - назвал Next-Gen Gaming Blog статью, приуроченную к выходу игры.

"Лучший PES, который когда-либо был", - написал Red Bull Games.

"Настолько близко PES не подбирался к совершенству долгое, долгое время", - написал Games Radar.

Релиз PES 2018 в США состоялся 12 сентября, а в Европе он произойдет через 2 дня, 14 сентября.

PES 2018 обошла FIFA 18 в борьбе за звание лучшей спортивной игры Gamescom