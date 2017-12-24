Игорь Ефремов: "Организация чемпионата России по FIFA 18 была на очень высоком уровне"

Член бюро исполкома РФС Игорь Ефремов остался доволен организацией чемпионата России по FIFA 18. Также он отметил, что получил удовольствие от финала, в котором победу одержал киберфутболист "Анжи".

- Это исторический и знаменательный день, - отметил Ефремов. - Будет еще много чемпионатов, но этот первый. Это действительно праздничный день. На мой взгляд, организация турнира была на очень высоком уровне. Были замечательные игры, замечательные болельщики. Было большое количество людей, которые смотрели чемпионат в интернете. С праздником, вас. Лично я, получил огромное удовольствие от финальной серии.

Напомним, что вчера по ходу турнира несколько участников выражали свою недовольство организацией чемпионата России. В частности, у киберфутболистов были претензии к месту проведения, изменениям регламента и мониторам, которые не лучшим образом подходят для FIFA 18.

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