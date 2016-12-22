Ибрагимович – в команде недели FIFA 17

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Команда недели 14: Самир Ханданович (ВРТ, "Интер", 88*) – Кристоф Кербрат (ЦЗ, "Генгам", 81), Джеффри Брума (ЦЗ, "Вольфсбург", 83), Даниэле Ругани (ЦЗ, "Ювентус", 83) – Усман Дембеле (ПФА, "Боруссия" Д, 84), Данни Латца (ЦП, "Майнц", 81), Адам Лаллана (ЦП, "Ливерпуль", 84), Кристиан Эриксен (ЦАП, "Тоттенхэм", 87) – Дрис Мертенс (ФРВ, "Наполи", 87), Луис Суарес (ФРВ, "Барселона", 93), Златан Ибрагимович (ФРВ, "Манчестер Юнайтед", 91).

"Златан Ибрагимович оформил дубль в победе "Юнайтед" над "Вест Бромвичем" со счетом 2:0. Дрис Мертенс забил четыре мяча в великолепной победе "Наполи" над "Торино" со счетом 5:3. Адам Лаллана принял участие в каждом из голов в победе "Ливерпуля" над "Боро" со счетом 3:0. Кристиан Эриксен забил два гола в ворота "Халл Сити" и помог "шпорам" выиграть со счетом 3:0", – объясняет свой выбор EA Sports.

* рейтинг игрока на этой неделе