Ибрагимович, Торрес и Терри получили карточки с сумасшедшими рейтингами в FIFA 18

Компания EA Sports добавила в футбольный симулятор FIFA 18 карточки лучших европейских игроков чемпионатов мира. Символическая сборная получила название "Классические европейские игроки".

"Этим летом в России играют не все лучшие футболиста мира. Независимо от того, была ли их сборная в претендентах на участие в чемпионате мира-2018, или же они не попали в заявку команды по какой-либо причине, есть много легенд чемпионата мира, которые смотрят турнир в этом году с трибун. Чтобы почтить этих игроков и их вклад в международный футбол, мы составили команды из 23 игроков, которые получат специальные карточки с повышенными рейтингами, чтобы отразить высоту их достижений в международной карьере", - говорится в сообщении на сайте игры.

Полностью команда "Классические европейские игроки" выглядит следующим образом:

Основной состав - Джанлуиджи Буффон (ВРТ, Италия, 96), Эшли Коул (ЛЗ, Англия, 91), Джон Терри (ЦЗ, Англия, 94), Санти Касорла (ЦП, Испания, 91), Клаудио Маркизио (ЦП, Италия, 93), Уэйн Руни (ЦАП, Англия, 92), Арьен Роббен (ПФА, Голландия, 94), Франк Рибери (ЛП, Франция, 94), Златан Ибрагимович (ФРВ, Швеция, 96), Фернандо Торрес (ФРВ, Испания, 94);

Запасные - Икер Касильяс (ВРТ, Испания, 95), Марио Гетце (ЦП, Германия, 91), Робин ван Перси (ФРВ, Голландия, 94), Нани (ЛФА, Португалия, 90), Педро Родригес (ПФА, Испания, 92), Давид Вилья (ФРВ, Испания), Лукас Подольски (ФРВ, Германия, 89).

Также в еженедельных заданиях можно получить карточку испанского полузащитника Сеска Фабрегаса с общим рейтингом 90 OVR.