И Роналду, и Диегу Коста получили в FIFA 18 карточки лучшего игрока матча Португалия - Испания

В FIFA 18 в режиме "Чемпионат мира-2018" были добавлены четыре новые MOTM-карточки по итогам второго игрового дня мирового первенства в России. Карточку лучшего игрока с общим рейтингом 85 OVR за победу Уругвая над Египтом получил уругвайский защитник Хосе Хименес, забивший единственный гол. За игру Марокко - Иран (0:1) был награжден иранский вратарь Алиреза Бейранванд (81 OVR), а по итогам поединка Португалия - Испания (3:3) были отмечены сразу два футболиста. Автор хет-трика Криштиану Роналду получил карточку с рейтингом 96 OVR, а оформивший дубль Диегу Коста - с рейтингом 86 OVR.
HAT-TRICK HERO! @cristiano 🇵🇹 spearheads today's FUT World Cup #MOTM. Available in packs now. pic.twitter.com/YgMsjzZCCL– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 15 июня 2018 г.
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