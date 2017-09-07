Хюнтелар проверил свои навыки на заданиях из FIFA 17

"Аякс" решил проверить, как футболисты клуба справятся с заданиями, которые выполняют игроки FIFA 17 перед началом матчей в качестве разминки. Первым пройти три задания и проверить свои умения вызвался нападающий Клас-Ян Хюнтелар.

34-летний голландец сначала попробовал себя в пробитии штрафных ударов и набрал 2145 очков, затем прошел испытание, в котором нужно принять мяч и отправить его в нужные ворота, и набрал 7200 очков, а затем проверил точность ударов с использованием катящейся покрышки и набрал 7500 очков. В общей сложности Хюнтелар набрал 16 845 очков.

Баллы начисляются по тем же правилам, что и в футбольном симуляторе FIFA 17.