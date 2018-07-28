Гвардьола, Ходжсон и Покеттино представили тактические возможности FIFA 19. Видео

Компания EA Sports выпустила новый видеоролик, посвященный новому футбольному симулятору FIFA 19. На видео известные главные тренеры чемпионата Англии Хосеп Гвардьола, Рой Ходжсон и Маурисио Покеттино, которые рассказали о тактических возможностях нового футсима.

"Если вы ждали больших возможностей управления своим клубом FIFA и мечтали, как настоящий главный тренер, с головой погрузиться в пучины тактических нюансов, тогда вы точно оцените нововведения предматчевой подготовки в FIFA – динамические тактики. Эта новая возможность FIFA 19 позволяет полностью контролировать тактическую составляющую игры вашей команды как в преддверии, так и во время матча. Теперь все – даже самые незначительные – изменения и коррективы будут выполняться футболистами во время игры.



​Динамические тактики дают большую свободу в тактической подготовке команды, позволяют вносить коррективы по ходу матча без остановки игры и будут полезны каждому игроку в FIFA 19", - говорится в сообщении на сайте игры.