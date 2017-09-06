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17:06 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Голкипер "Спартака" Ребров сыграет с фанатами в FIFA 18

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Голкипер "Спартака" Артем Ребров​ станет участником презентации нового футбольного симулятора FIFA 18, которая состоится на Манежной площади в рамках фестиваля "Москва-870. Город, где создается история". Как сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет фестиваля, сегодня, начиная с 17.00 гости фестиваля смогут первыми сыграть в FIFA 18, а 7 сентября на этой же площадке можно будет сыграть с российским вратарем и популярными блогерами и киберспортсменами.

Напомним, официальный выход игры FIFA 18 состоится 29 сентября.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4538051

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Maksim SEMAK

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