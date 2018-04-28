20:05 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Глава Немецкого футбольного союза раскритиковал киберспорт


Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель в очередной раз подверг критике киберспорт. Тем не менее, он отметил, что готов помогать развитию киберфутбола, так как он похож на настоящий футбол.

- Мы не хотим пропагандировать игры, в которых дети стреляют друг в друга, хотя это даже называют спортом, – цитирует eSport Portal Гринделя. - Однако, если с другой стороны футбольные игры будут выступать в качестве дополнения к спорту в клубе, мы можем оказать поддержку.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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