Гарай, Это'О и Туре получили карточки с сумасшедшими рейтингами в FIFA 18

Компания EA Sports добавила в футбольный симулятор FIFA 18 карточки лучших игроков чемпионатов мира из неевропейских сборных. Символическая сборная получила название "Классические игроки остального мира".

"Этим летом в России играют не все лучшие футболиста мира. Независимо от того, была ли их сборная в претендентах на участие в чемпионате мира-2018, или же они не попали в заявку команды по какой-либо причине, есть много легенд чемпионата мира, которые смотрят турнир в этом году с трибун. Чтобы почтить этих игроков и их вклад в международный футбол, мы составили команду из 23 игроков, которые получат специальные карточки с повышенными рейтингами, чтобы отразить высоту их достижений в международной карьере", – говорится в сообщении на сайте игры.

Полностью команда "Классические игроки остального мира" выглядит следующим образом: