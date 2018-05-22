Габи получил в FIFA 18 карточку лучшего игрока матча за финал Лиги Европы

Компания EA Sports выпустила новые карточки лучших игроков матчей, прошедших на прошлой неделе. За финал Лиги Европы MOTM-карточку в FIFA 18 получил полузащитник "Атлетико" Габи, забивший гол и сделавший голевую передачу в матче с "Марселем" (3:0). Также специальные карточки получили лучшие игроки переходных матчей в Англии и Германии.

Кроме того, MOTM получили защитник ПАОКа Виейринья, забивший победный гол в финале Кубка Греции с АЕКом (2:0), и вингер "Аль-Иттихада" Абдулрахман Аль-Гамди, отметившийся голом в финале Кубка Саудовской Аравии (3:1).