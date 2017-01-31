Французский CANAL+ покажет турнир по FIFA в Париже

Французский Canal Esports Club, входящий в медиа-холдинг Canal+, будет транслировать финал европейской квалификации к турниру по FIFA Ultimate Team Championship Series, который пройдет в Париже в начале следующего месяца. Призовой фонд отборочного этапа составляет 100 тысяч долларов. Сильнейший из 16 киберфутболистов получит путевку в Берлин, где пройдет финальный этап соревнований с призовым фондом 1,3 миллиона долларов.

Квалификация пройдет еще в 5 городах: Майами, Ванкувер, Сингапур, Сидней и Мадрид.