15:47 31 января | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Французский CANAL+ покажет турнир по FIFA в Париже

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Французский Canal Esports Club, входящий в медиа-холдинг Canal+, будет транслировать финал европейской квалификации к турниру по FIFA Ultimate Team Championship Series, который пройдет в Париже в начале следующего месяца. Призовой фонд отборочного этапа составляет 100 тысяч долларов. Сильнейший из 16 киберфутболистов получит путевку в Берлин, где пройдет финальный этап соревнований с призовым фондом 1,3 миллиона долларов.

Квалификация пройдет еще в 5 городах: Майами, Ванкувер, Сингапур, Сидней и Мадрид.

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