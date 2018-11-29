Форвард "Спартака" включен в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила 11-ю команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Специальную карточку с общим рейтингом 82 OVR получил нападающий "Спартака" Луиз Адриану. Бразилец в матче 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" забил гол и сделал две голевые передачи.
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
🗣️ It's #TOTW 11 featuring 89 Christian Eriksen, 87 Douglas Costa and 86 Raheem Sterling! #FUT #FIFA19 pic.twitter.com/C1bPOqjf0P– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 28 ноября 2018 г.
Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.
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