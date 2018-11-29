Форвард "Спартака" включен в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила 11-ю команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 82 OVR получил нападающий "Спартака" Луиз Адриану​. Бразилец в матче 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" забил гол и сделал две голевые передачи.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.