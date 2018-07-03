18:35 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Филиппе Коутинью: "Это невероятные чувства - быть главной звездой футбольного симулятора"


Нападающий "Барселоны" Филиппе Коутинью признался, что его переполняют чувства от того, что он будет на обложке нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019

"Это невероятные чувства - быть главной звездой обложки PES 2019. Я не могу дождаться, чтобы поиграть и почувствовать силу футбола!" - написал Коутинью в Твиттере.

Напомним, ранее стало известно, что в PES 2019 будет полностью лицензирован чемпионат России, а также появятся лиги Аргентины, Бельгии, Португалии, Швейцарии, Шотландии и Дании. Выход игры запланирован на 30 августа этого года.

РФПЛ появится в PES 2019 //
В PES 2019 появятся чемпионаты Аргентины, Швейцарии, Бельгии и Шотландии

К комментариям
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ