ФИФА пригласила на гала-вечер в Цюрихе победителя турнира по киберфутболу

Претенденты на звание лучшего игрока года - КРИШТИАНУ РОНАЛДУ (слева), Антуан ГРИЗМАНН (в центре) и Лионель МЕССИ. Фото fifa.com

Победитель турнира FIFA Interactive World Cup 2016 по FIFA 17 Мохаммед "Bacha" Аль-Бача посетит гала-вечер ФИФА, на котором будут оглашены победители премии Football Awards 2016, сообщает пресс-служба FIWC. Мероприятие состоится 9 января в Цюрихе.

Напомним, на звание лучшего игрока претендуют Криштиану Роналду, Антуан Гризманн и Лионель Месси. Финалисты среди тренеров – Клаудио Раньери, Фернанду Сантуш и Зинедин Зидан. Призы получат победители в соответствующих номинациях у женщин. Награждены также будут обладатель приза ФИФА за "честную игру", приза Пушкаша (лучший гол) и определена команда года по версии профосоюза игроков ФИФА из 55 номинантов.

Напомним, что с этого года ФИФА снова вручает приз отдельно от журнала France Football.