FIFA 18 предсказывает победу сборной Франции на чемпионате мира-2018

Компания EA Sports с помощью видеоигры FIFA 18 просимулировала расписание чемпионата мира-2018. Согласно симуляции, победу в турнире в этом году одержит сборная Франции. Французы с первого места выйдут в плей-офф, а затем на пути к главному матчу обыграют Аргентину (1:0), Уругвай (2:0), который выбьет из сетки Португалию, и Бельгию (2:1). В финале подопечные Дидье Дешама разойдутся миром в основное и дополнительное время с Германией (1:1), а в серии пенальти одержат победу 4:3.

В матче за третье место встретятся сборные Бельгии и Испания. При этом испанцы на пути к завоеванию бронзовых медалей обыграют Хорватию (1:0) и Россию (3:1), которая вышла в 1/8 финала со второго места в своей группе.

Звание лучшего бомбардира турнира разделили между собой француз Антуан Гризманн и испанец Иско, забившие по 5 мячей, а лучшим игроком турнира признан нападающий "трехцветных". "Золотую перчатку" получил испанец Давид Де Хеа, а звание лучшего молодого игрока бразилец Габриэл Жезус.

Сетка плей-офф ЧМ-2018 в симуляции в FIFA 18. Фото EA Sports

Напомним, обновление, посвященное мировому первенству, будет добавлено в игру 29 мая. В игре появятся все стадионы, на которых будут сыграны матчи ЧМ-2018.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград.

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