Фердинанд не включил Неймара и Канте в команду года

Экс-игрок сборной Англии​ Рио Фердинанд опубликовал свой вариант команды 2017 года. Разработчик FIFA 18 в начале этой недели начал голосование по определению символической сборной прошедшего года. Игроки, которые в итоге войдут в число 11 лучших, получат в режиме Ultimate Team специальные TOTY-карточки с увеличенным рейтингом.

В состав Фердинанда вошли следующие игроки: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Дани Алвес ("ПСЖ"), Серхио Рамос ("Реал"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Марселу ("Реал"), Тони Кроос ("Реал"), Лука Модрич ("Реал"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Криштиану Роналду ("Реал").

"Даааа, EA Sports, я объявляю свой вариант команды года для FIFA 18, что скажете?! Конечно... Вратарь - мой мальчик Давид Де Хеа", - написал Фердинанд в описании к видео, опубликованном в Твиттере.

Объявлены 55 претендентов на попадание в команду года FIFA 18