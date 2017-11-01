Фарфан включен в новую команду недели в FIFA 18

Компания EA Sports представила седьмую команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан получил специальную карточку с рейтингом 82 OVR. 33-летний перуанец в матче 15-го тура чемпионата России с "Зенитом" (3:0) отметился двумя забитыми голами и голевой передачей. Ранее в команды недели из РФПЛ попадали только защитники Алексей Березуцкий и Андреас Гранквист, выступающие за ЦСКА и "Краснодар" соответственно.

Полностью седьмая команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Основной состав - Марк-Андре тер Штеген (ВРТ, "Барселона", 86), Марсал (ЛЗ, "Лион", 82), Сеад Колашинац (ЛФЗ, "Арсенал", 83), Эшли Янг (ЛФЗ, "Манчестер Юнайтед", 81), Фернандинью (ЦОП, "Манчестер Сити", 84), Пабло Сарабия (ПП, "Севилья", 83), Лукас Торрейра (ЦП, "Сампдория", 81), Ирвинг Лосано (ПФА, "ПСВ", 82), Гонсало Игуаин (ФРВ, "Ювентус", 91), Эдинсон Кавани (ФРВ, "ПСЖ", 88), Дрис Мертенс (ФРВ, "Наполи", 88);

Запасные - Стив Манданда (ВРТ, "Марсель", 84), Рафаэл Толой (ЦЗ, "Аталанта", 82), Пабло Маффео (ПФЗ, "Жирона", 78), Грифо (ЛП, "Боруссия" М, 82), Мусса Дембеле (ФРВ, "Селтик", 81), Кенни Миллер (ЦН, "Рейнджерс", 79), Джефферсон Фарфан (ФРВ, "Локомотив", 82);

Резерв - Брешт Сапон (ПФЗ, "Остенде", 78), Киран Доуэлл (ЦАП, "Ноттингем Форест", 76), Илас Бебу (ФРВ, "Ганновер", 78), Мануэл Шаффлер (ФРВ, "Веен", 76), Симоне Рапп (ФРВ, "Тун", 75).

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени.