Фарфан включен в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила 13-ю команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 82 OVR получил нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан. 34-летний перуанец в матче 17-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:1) забил два гола.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.