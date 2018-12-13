Фарфан включен в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила 13-ю команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Специальную карточку с общим рейтингом 82 OVR получил нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан. 34-летний перуанец в матче 17-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:1) забил два гола.
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
🗣️ It's #TOTW 13 featuring 90 Mohamed Salah 🇪🇬, 90 N'Golo Kanté 🇫🇷 & 86 João Cancelo 🇵🇹 #FUT #FIFA19 pic.twitter.com/u7hNLBdGoM– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 12 декабря 2018 г.
Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.
Загрузка...