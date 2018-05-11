Фарфан и Кокорин получили в FIFA 18 карточки лучших игроков сезона

Компания EA Sports опубликовала еще десять игроков, вошедших в число лучших по итогам сезона в "Остальном мире". На следующей недели игроки в FIFA 18 смогут получить TOTS-карточки нападающих Александра Кокорина и Джефферсона Фарфана, выступающих за "Зенит" и "Локомотив" соответственно. Россиянин получил карточку с общим рейтингом 88 OVR, а перуанец - 89 OVR.

The #TOTS ROW 🌏 squad continues with players 30 to 21. Add these players to your squad via weekly objectives and SBCs. #FUT pic.twitter.com/S8AZGotB8s – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 11 мая 2018 г.