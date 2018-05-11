23:55 11 мая | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Фарфан и Кокорин получили в FIFA 18 карточки лучших игроков сезона


Компания EA Sports опубликовала еще десять игроков, вошедших в число лучших по итогам сезона в "Остальном мире". На следующей недели игроки в FIFA 18 смогут получить TOTS-карточки нападающих Александра Кокорина и Джефферсона Фарфана, выступающих за "Зенит" и "Локомотив" соответственно. Россиянин получил карточку с общим рейтингом 88 OVR, а перуанец - 89 OVR.

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Материалы других СМИ
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