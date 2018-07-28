Фалькао - новый амбассадор PES 2019. Видео

Компания Konami опубликовала специальный ролик, посвященный заключению партнерского соглашения с нападающим "Монако" Радамелем Фалькао. На видео демонстрируется фотореалистичная копия игрока сборной Колумбии, воссозданная в новом футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2019.

Колумбиец составит компанию вингеру "Барселоны" Филиппе Коутинью ​на обложке PES 2019. Впервые с 2009 года на обложке игры данной серии будет размещен игрок из чемпионата Франции. Тогда таковым являлся полузащитник Йоанн Гуркюфф.

Напомним, ранее было объявлено, что новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2019 является единственным местом, в котором можно будет сыграть за любую команду чемпионата России.

РПЛ только в PES 2019. Видео //

PES 2019 – единственный симулятор, в котором можно сыграть за любую команду РПЛ //

Фалькао будет изображен на обложке PES 2019