Езил получил в FIFA 18 рейтинг выше, чем у Канте и Погба

EA Sports опубликовала карточки игроков с 40 по 31 места в Топ-100 FIFA 18. Фото easports.com

Компания EA Sports, разрабатывающая новый футбольный симулятор FIFA 18, на официальной странице в Твиттере опубликовала карточки игроков, занимающих с 40 по 31 места в Топ-100 игры по общему рейтингу.

Третья с конца двадцатка игроков Топ-100 FIFA 18 выглядит следующим образом:

40. Кристиан Эриксен (ЦАП, "Тоттенхэм", 87)

39. Артуро Видаль (ЦОП, "Бавария", 87)

38. Марселу (ЛЗ, "Реал", 87)

37. Эдинсон Кавани (ФРВ, "ПСЖ", 87)

36. Поль Погба (ЦП, "Манчестер Юнайтед", 87)

35. Н'Голо Канте (ЦОП, "Челси", 87)

34. Марко Верратти (ЦП, "ПСЖ", 87)

33. Жером Боатенг (ЦЗ, "Бавария", 88)

32. Месут Езил (ЦАП, "Арсенал", 88)

31. Ян Облак (ВРТ, "Атлетико", 88)

Следующие 10 игроков рейтинга будут опубликованы завтра в 20.00 по московскому времени.

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