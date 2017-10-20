Езил, Компани и Рибери - в хэллоуинской команде FIFA 18

Компания EA Sports представила символическую сборную, приуроченную к Хэллоуину. В футбольный симулятор FIFA 18 были добавлены 23 Scream-карточки, которые можно использовать в режиме Ultimate Team.

Хэллоуинская команда FIFA 18 выглядит следующим образом (указаны рейтинги карточек во время Хэллоуина и в "жуткие времена" в течение текущего сезона, в остальные дни игроки будут иметь свои обычные рейтинги):

Основной состав - Фрэйзер Форстер (ВРТ, "Саутгемптон", 86), Венсан Компани (ЦЗ, "Манчестер Сити", 90), Сами Хедира (ЦП, "Ювентус", 88), Ларс Бендер (ЦОП, "Байер", 87), Свен Бендер (ЦОП, "Байер", 87), Мемфис Депай (ЛФА, "Лион", 87), Иван Перишич (ЦАП, "Интер", 88), Месут Езил (ЦАП, "Арсенал", 93), Янник Феррейра-Карраско (ЛП, "Атлетико", 90), Франк Рибери (ЛП, "Бавария", 92), Карим Бензема (ФРВ, "Реал" 90);

Запасные - Мамаду Сако (ЦЗ, "Кристал Пэлас", 88), Матео Ковачич (ЦП, "Реал", 89), Жерар Деулофеу (ЛФА, "Барселона", 88), Чарли Мусонда (ПП, "Челси", 84), Дэниэл Старридж (ФРВ, "Ливерпуль", 90), Кристиан Пулишич (ПП, "Боруссия" Д, 85), Хуан Куадрадо (ПП, "Ювентус", 89);

Резерв - Джастин Клайверт (ПФА, "Аякс", 86), Йелле ван Дамм (ЦЗ, "Антверпен", 85), Марк Бартра (ЦЗ, "Боруссия" Д, 88), Кевин-Принс Боатенг (ФРВ, "Айнтрахт", 87), Питер Крауч (ФРВ, "Стоук Сити", 87).

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени.