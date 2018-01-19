Эволюция Роналдинью в FIFA. Видео

Популярный портал Bleacher Report на своей странице в Твиттере опубликовал видеоролик о том, как менялся знаменитый бразильский нападающий Роналдинью в футбольном симуляторе FIFA. Во вторник 37-летний бразилец объявил о завершении карьеры.

"Поколение фанатов FIFA выросло с Роналдинью. Спасибо за воспоминания", - говорится в сообщении.

Роналдинью: волшебник, не ставший королем