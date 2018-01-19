Эволюция Роналдинью в FIFA. Видео

Популярный портал Bleacher Report на своей странице в Твиттере опубликовал видеоролик о том, как менялся знаменитый бразильский нападающий Роналдинью в футбольном симуляторе FIFA. Во вторник 37-летний бразилец объявил о завершении карьеры.
"Поколение фанатов FIFA выросло с Роналдинью. Спасибо за воспоминания", - говорится в сообщении.
Роналдинью: волшебник, не ставший королем
A generation of @easportsfifa fans grew up with @10Ronaldinho. Thanks for the memories 🙌 pic.twitter.com/qrjfIL7Iea– B/R Football (@brfootball) 18 января 2018 г.
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