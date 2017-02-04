23:59 4 февраля | КИБЕРСПОРТ — FIFA

ESPN будет транслировать турнир по FIFA

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Холдинг ESPN заключил соглашение с компанией Electronic Arts – разработчиком футбольного симулятора FIFA – для проведения трансляций турнира FIFA 17Ultimate Team Championship Series. Входящие в структуру холдинга каналы покажут финалы региональных отборочных турниров в Париже, Сиднее, Майами, Ванкувере, Сингапуре и Мадриде.

Призовой фонд каждого из них составит 100 тысяч долларов. Участие в квалификации примут по 32 киберфутболиста из открытых отборов. Сильнейшие игроки получат путевку в Берлин, где в мае состоится заключительный этап турнира.

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