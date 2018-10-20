Electronic Arts забанила игрока в FIFA. Он критиковал игру и негативно высказывался о разработчике

Electronic Arts запретила профессиональному игроку в FIFA Курту "Kurt0411" Фенеку выступать на киберспортивных турнирах в этой дисциплине из-за "персональных нападок". Курт утверждает, что на самом деле его забанили из-за критических и негативных высказываний об игре.

Позднее Фенек сообщил, что его отстранили от соревнований на два месяца. По словам игрока, такой длительный бан испортил его планы на весь следующий год: Kurt0411 не сможет отобраться на некоторые турниры и поучаствовать в них. В связи с этим он принял решение завершить карьеру.

"Kurt0411" считает, что причина бана несправедлива. По его мнению, отстранять от соревнований за "персональные нападки" можно практически всех профессиональных игроков. Многие из них обменивались колкостями после матчей, однако забанили только его. Фенек уверен, что реальная причина бана – его критика в сторону Electronic Arts и политики компании по развитию игры: он высказывал недовольство состоянием FIFA и бездействием компании-разработчика.

"Kurt0411" играет в FIFA около 10 лет. Он занял третье место на 2018 FIFA eWorld Cup.