Экс-вратарь, работающий начальником команды в клубе 2-го дивизиона Германии, представлен в FIFA 18 в качестве полузащитника

Бывший вратарь молодежного состава "Эрцгебирге" Томми Кесемодель появился в футбольном симуляторе FIFA 18. Однако в игре он представлен в качестве полузащитника, хотя на самом деле не провел ни матча за клуб 2-го дивизиона Германии. 29-летний немец является начальником команды и следит за атрибутикой игроков, а в игре он появился лишь потому, что "Эрцгебирге" пришлось заявить его на сезон, так как в заявке необходимо наличие четырех воспитанников, коим является Кесемодель. Общий рейтинг игрока в FIFA 18 составляет 46 OVR - один из самых низких в игре.