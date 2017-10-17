Экс-киберфутболист "Спартака" проиграл представителю "Монако"

Бывший киберфутболист московского "Спартака" Сергей "Kefir" Никифоров одержал 37 побед в 40 матчах второй недели Weekend League в FIFA 18. Одно из трех поражений ему нанес французский киберспортсмен с ником Maxime-FIFA, который в прошлом сезоне киберспортивного чемпионата Франции представлял "Монако". Встреча завершилась минимальной победой француза, а автором единственного мяча в дополнительное время стал Садио Мане. При этом Kefir не смог по ходу встречи реализовать пенальти.

Стоит отметить, что в этом сезоне Maxime-FIFA, который входит в Топ-100 месяца в Weekend League на данный момент, также планирует побороться за право представлять монегасков на e-Ligue1.