Экс-киберфутболист "Спартака": "Из чемпионата России вылетел заслуженно"

Бывший киберфутболист московского "Спартака" Сергей "Kefir" Никифоров считает справедливым свое третье место в группе в гранд-финале чемпионата России по FIFA 18. Московский киберспортсмен в трех матчах набрал 4 очка и уступил путевку в плей-офф Дмитрию "Gegemon27" Гегечкори.

"Из турнира вылетел заслуженно. Играл достойно, но нужно с самого начала показывать такие игры", - написал Kefir на своей странице в социальной сети.

Напомним, перед турнирном экс-представитель "Спартака" раскритиковал киберфутболистов "Тосно", назвав их непрофессионалами. Игрок клуба РФПЛ Никита "Winger_Tosno" Амелин в гранд-финале чемпионата России в своей группе занял третье место, набрав 3 очка. Примечателен тот факт, что первые места в группах Никифорова и Амелина первые места заняли представители "Локомотива".

Экс-киберфутболист "Спартака": "В "Тосно" профессионалов нет" //

Киберфутболисты "Анжи" и "Строгино" поборются за звание чемпиона России //

Киберфутболист "Строгино" выбил представителя "Локомотива" из чемпионата России //

Киберфутболисты "Анжи" и "Динамо" проиграли в 1/16 финала чемпионата России