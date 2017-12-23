23:59 23 декабря | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Экс-киберфутболист "Спартака": "Из чемпионата России вылетел заслуженно"

Сергей "Kefir" Никифоров. Фото Федерация компьютерного спорта России
Сергей "Kefir" Никифоров. Фото Федерация компьютерного спорта России

Бывший киберфутболист московского "Спартака" Сергей "Kefir" Никифоров считает справедливым свое третье место в группе в гранд-финале чемпионата России по FIFA 18. Московский киберспортсмен в трех матчах набрал 4 очка и уступил путевку в плей-офф Дмитрию "Gegemon27" Гегечкори.

"Из турнира вылетел заслуженно. Играл достойно, но нужно с самого начала показывать такие игры", - написал Kefir на своей странице в социальной сети.

Напомним, перед турнирном экс-представитель "Спартака" раскритиковал киберфутболистов "Тосно", назвав их непрофессионалами. Игрок клуба РФПЛ Никита "Winger_Tosno" Амелин в гранд-финале чемпионата России в своей группе занял третье место, набрав 3 очка. Примечателен тот факт, что первые места в группах Никифорова и Амелина первые места заняли представители "Локомотива".

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