Экс-киберфутболист "ПСЖ": "Всегда ставлю самые высокие цели. Хочу выиграть ЧМ"

Один из сильнейших киберфутболистов мира Август "Agge" Розенмейер, который ранее представлял "ПСЖ"​, а теперь выступает за "Хэштег Юнайтед", намерен выиграть чемпионат мира по FIFA 18. Тем не менее, фаворитом турнира себя не считает.

- Я здесь, чтобы выиграть, - цитирует пресс-служба ФИФА Agge. - Я всегда ставлю самые высокие цели.

– Самый сильный соперник в группе?

– Marcuzo (Маркус "Marcuzo" Йоргенсен - киберфутболист "Манчестер Сити". - Прим. "СЭ").

– Лучший атакующий игрок?

– Marcuzo.

– Лучший игрок в защите?

– Nicolas99FC (Аргентинец Гонсало Николас "Nicolas99FC" Вильялба – победитель отборочного турнира ЧМ на платформе PS4. – Прим. "СЭ").

– Самый недооцененный игрок?

– dreamR (Адам "dreamR" Бартон - игрок "Хэштег Юнайтед". - Прим. "СЭ").

– Ваш девиз?

– Если выиграешь, это изменит твою жизнь. Если не выиграешь, ничего не произойдет. Это возможность показать миру, кем ты являешься.

– Кто выиграет гранд-финал?

– Boras (Иван "Boras" Лапанье - игрок "Хэштег Юнайтед". - Прим. "СЭ").

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