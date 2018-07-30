Экс-киберфутболист "ПСЖ": "Всегда ставлю самые высокие цели. Хочу выиграть ЧМ"

Один из сильнейших киберфутболистов мира Август "Agge" Розенмейер, который ранее представлял "ПСЖ", а теперь выступает за "Хэштег Юнайтед", намерен выиграть чемпионат мира по FIFA 18. Тем не менее, фаворитом турнира себя не считает.
- Я здесь, чтобы выиграть, - цитирует пресс-служба ФИФА Agge. - Я всегда ставлю самые высокие цели.
– Самый сильный соперник в группе?
– Marcuzo (Маркус "Marcuzo" Йоргенсен - киберфутболист "Манчестер Сити". - Прим. "СЭ").
– Лучший атакующий игрок?
– Marcuzo.
– Лучший игрок в защите?
– Nicolas99FC (Аргентинец Гонсало Николас "Nicolas99FC" Вильялба – победитель отборочного турнира ЧМ на платформе PS4. – Прим. "СЭ").
– Самый недооцененный игрок?
– dreamR (Адам "dreamR" Бартон - игрок "Хэштег Юнайтед". - Прим. "СЭ").
– Ваш девиз?
– Если выиграешь, это изменит твою жизнь. Если не выиграешь, ничего не произойдет. Это возможность показать миру, кем ты являешься.
– Кто выиграет гранд-финал?
– Boras (Иван "Boras" Лапанье - игрок "Хэштег Юнайтед". - Прим. "СЭ").
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